Вивьен и Каталея, Джейкоб и Один: какими редкими именами называли детей на Днепропетровщине в 2023 году

В Министерстве юстиции Украины рассказали, какие имена были самыми популярными в течение первого полугодия 2023 года в Днепропетровской области. А также – какими редкими именами называли детей жители региона.

Будущие папы и мамы выбирают как традиционные имена, например, Евгений, Иван, Анастасия, Виктория, так и необычные, редкие – Вивьен, Каталея, Джейкоб, Один.

Криворожцев не будут пускать в ботсад, потому что боятся, что…

Ежедневно из Украины выезжает около 6 тысяч мужчин призывного возраста Ежедневно через западную границу Украины выезжает около шести тысяч мужчин призывного возраста, из них 150-200 – это волонтеры, пересекающие границу по системе "Шлях". 4 просмотров

ТОП-7 необычных новогодних игрушек, которые продают в Днепре: стразы, вата и папье-маше (ФОТО) В преддверии новогодних праздников в Днепре в продаже массово появились елочные украшения. Продают их как в магазинах и на рынках, так и в интернете, на специализированных площадках. 5 просмотров