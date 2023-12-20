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  • Вивьен и Каталея, Джейкоб и Один: какими редкими именами называли детей на Днепропетровщине в 2023 году

Вивьен и Каталея, Джейкоб и Один: какими редкими именами называли детей на Днепропетровщине в 2023 году

Сегодня 10:48
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Выбор имени ребенку – ответственный этап в жизни родителей.

Новости Днепра про Вивьен и Каталея, Джейкоб и Один: какими редкими именами называли детей на Днепропетровщине в 2023 году

Будущие папы и мамы выбирают как традиционные имена, например, Евгений, Иван, Анастасия, Виктория, так и необычные, редкие – Вивьен, Каталея, Джейкоб, Один.

В Министерстве юстиции Украины рассказали, какие имена были самыми популярными в течение первого полугодия 2023 года в Днепропетровской области. А также – какими редкими именами называли детей жители региона.

Самые распространенные имена

  • Женские: Алиса, Анастасия, Виктория, Дарина (Дария), Диана, Ева, Елизавета, Есения, Эмилия, Мария, Милана, Мирослава, Николь, Полина, Соломия, София.
  • Мужские: Артем, Артур, Давид, Даниил, Дамир, Евгений, Иван, Лев, Марк, Матвей, Михаил, Тимофей, Тимур, Ярослав.

Редкие имена

  • Женские: Аника, Арнела, Аюна, Вивьен, Данелия, Иллария, Эсма, Каталея, Лорина, Мадона, Менуха-Рахель, Русалина, Селин, Тавифа, Тея-Мария, Хлоя;
  • Мужские: Амирхон, Амид, Бажен, Данай, Джейкоб, Джозеф, Джохар, Десмонд, Замиг, Зихрам, Энвер, Левко, Леонард, Лукас, Мигран, Нил, Один, Осман, Перзад, Саян, Сархан, Таир, Тит, Тихон-Леон, Фамиль, Януш.

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Новости Днепра про Вивьен и Каталея, Джейкоб и Один: какими редкими именами называли детей на Днепропетровщине в 2023 годуУкраїнська Новости Днепра про Вивьен и Каталея, Джейкоб и Один: какими редкими именами называли детей на Днепропетровщине в 2023 годуРусский

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