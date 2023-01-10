Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Вытащил гранату, которая не разорвалась: военный хирург из Днепра провел уникальную операцию

Вытащил гранату, которая не разорвалась: военный хирург из Днепра провел уникальную операцию

Сегодня 11:24
просмотров

Хирурги провели уникальную операцию и спасли бойца, в теле которого застряла неразорвавшаяся граната.

Новости Днепра про Вытащил гранату, которая не разорвалась: военный хирург из Днепра провел уникальную операцию

Об этом сообщили на странице Военно-медицинского центра Восточного региона.

По словам медиков, военные врачи провели уникальную операцию. Им удалось вытащить из грудной клетки бойца гранату ВОГ, которая не разорвалась.

Операцию проводил опытный хирург генерал-майор Андрей Верба. В медицинском центре отметили, что он из Днепра.

Процедуру проводили без электрокоагуляции, потому что боеприпас мог сдетонировать в любой момент. Врачей страховали саперы, которые были рядом все время. Однако операция прошла успешно и гранату убрали из тела бойца. Военный чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию.

Новости Днепра про Вытащил гранату, которая не разорвалась: военный хирург из Днепра провел уникальную операцию

Новости Днепра про Вытащил гранату, которая не разорвалась: военный хирург из Днепра провел уникальную операцию

Читайте также:

Новости Днепра про Вытащил гранату, которая не разорвалась: военный хирург из Днепра провел уникальную операциюУкраїнська Новости Днепра про Вытащил гранату, которая не разорвалась: военный хирург из Днепра провел уникальную операциюРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре популярные автобусы снова будут курсировать по привычным маршрутам
    Сегодня 13:31
    В Днепре популярные автобусы снова будут курсировать по привычным маршрутам

    В Днепре автобусы вернулись на привычные маршруты

    В полусознании звал дочь и жену: в больнице Днепра спасают бойца с оторванными ногами
    Новости Днепра
    Сегодня 12:55
    В полусознании звал дочь и жену: в больнице Днепра спасают бойца с оторванными ногами

    В больнице Днепра лечат раненого бойца.

    Умер в рождественскую ночь: ушел из жизни известный украинский режиссер из Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 12:04
    Умер в рождественскую ночь: ушел из жизни известный украинский режиссер из Днепра

    Режиссеру Максиму Арделяну было 42 года.

    Как 10 января работает общественный транспорт Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 10:46
    Как 10 января работает общественный транспорт Днепра

    Днем в Днепре работают маршрутки и автобусы, а вечером будут…

    Последние новости

    В Днепре популярные автобусы снова будут курсировать по привычным маршрутам
    В Днепре популярные автобусы снова будут курсировать по привычным маршрутам

    В Днепре автобусы вернулись на привычные маршруты

    Сегодня 13:31
    просмотров
    Жизнь продолжается: в Днепре за минувшие сутки родилось 18 младенцев
    Жизнь продолжается: в Днепре за минувшие сутки родилось 18 младенцев

    Несмотря на войну, жизнь побеждает!

    Сегодня 12:56
    1
    просмотров
    В полусознании звал дочь и жену: в больнице Днепра спасают бойца с оторванными ногами
    В полусознании звал дочь и жену: в больнице Днепра спасают бойца с оторванными ногами

    В больнице Днепра лечат раненого бойца.

    Сегодня 12:55
    просмотров
    20 декабря ушел на работу и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 45-летнего мужчину
    20 декабря ушел на работу и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 45-летнего мужчину

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 12:17
    1
    просмотров
    Умер в рождественскую ночь: ушел из жизни известный украинский режиссер из Днепра
    Умер в рождественскую ночь: ушел из жизни известный украинский режиссер из Днепра

    Режиссеру Максиму Арделяну было 42 года.

    Сегодня 12:04
    просмотров
    Уже более 400: где в Днепре и области найти Пункт незламности
    Уже более 400: где в Днепре и области найти Пункт незламности

    На случай длительного отключения света или блэкаута в Днепре и по всей области продолжают обустраивать Пункты незламности.

    Сегодня 11:52
    0
    просмотров
    Как 10 января работает общественный транспорт Днепра
    Как 10 января работает общественный транспорт Днепра

    Днем в Днепре работают маршрутки и автобусы, а вечером будут добавлены технические рейсы электротранспорта.

    Сегодня 10:46
    просмотров
    В Днепре и области действуют стабилизационные отключения света: где посмотреть графики
    В Днепре и области действуют стабилизационные отключения света: где посмотреть графики

    Сегодня, 10 января, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения света.

    Сегодня 10:32
    0
    просмотров
    Направлял ракеты на Приднепровскую ТЭС и охотился за ПВО: в Днепре поймали российского агента
    Направлял ракеты на Приднепровскую ТЭС и охотился за ПВО: в Днепре поймали российского агента

    В Днепре задержан вражеский корректировщик.

    Сегодня 10:19
    просмотров
    В Каменском районе в частном доме сгорели женщина и ее малолетняя дочь
    В Каменском районе в частном доме сгорели женщина и ее малолетняя дочь

    Мать и ее малолетняя дочь погибли при пожаре в Каменском районе 10 января.

    Сегодня 10:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх