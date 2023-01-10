Вытащил гранату, которая не разорвалась: военный хирург из Днепра провел уникальную операцию

Хирурги провели уникальную операцию и спасли бойца, в теле которого застряла неразорвавшаяся граната.

Об этом сообщили на странице Военно-медицинского центра Восточного региона.

По словам медиков, военные врачи провели уникальную операцию. Им удалось вытащить из грудной клетки бойца гранату ВОГ, которая не разорвалась.

Операцию проводил опытный хирург генерал-майор Андрей Верба. В медицинском центре отметили, что он из Днепра.

Процедуру проводили без электрокоагуляции, потому что боеприпас мог сдетонировать в любой момент. Врачей страховали саперы, которые были рядом все время. Однако операция прошла успешно и гранату убрали из тела бойца. Военный чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию.

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