Выстрелил мужчине в шею: полицейские задержали жителя Никополя

34-летний потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

25 марта около 17:40 между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил в противника из пистолета типа «Флобер». На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей и изъяли доказательства. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

27 марта следователи Никопольского РУП по согласованию с Никопольской окружной прокуратурой сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит наказание в виде лишения воды на срок до восьми лет.

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