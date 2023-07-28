Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Высокоточные в третий раз выстрелили «Искандерами» в пустое здание СБУ»: мэр Днепра об обстреле

«Высокоточные в третий раз выстрелили «Искандерами» в пустое здание СБУ»: мэр Днепра об обстреле

Сегодня 23:05
просмотров

По Днепру прилетели Искандеры.

Новости Днепра про

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что россияне в третий раз пытались попасть по зданию СБУ, которое стоит пустым с начала войны.

Кроме этого, он назвал чудом то, что дом не был полностью заселен, так что обошлось без больших жертв.

Быстро, в двух словах.

После того, как Президент и Петрович сделали официальные заявления, то скажу и я.

Это, действительно, чудо.

Высокоточные п@дарасы в ТРЕТИЙ раз выстрелили «Искандерами» в пустое здание СБУ, а заодно в жилой дом рядом.

В котором, на счастье, не было жильцов, потому что это была «вторая очередь» под продажу.

Развалили все вокруг полностью:((

Погибших нет, спаси Господи.

Занимаемся разборкой завалов, уборкой территории, подсчётом убытков.

Будем работать всю ночь.

Уважаемые спасатели, доктора, полицейские и все, кто задействован в спасательной операции.

Как в прошлый раз, компания SOCAR предлагает бесплатный кофе/хотдоги/отдохнуть на АЗС Шинная,14.

И последнее.

Мы, руководители, обязаны быть на месте прилета в первые минуты.

Что делают там СОТНИ зевак, когда ещё звучит воздушная тревога, мне неведомо…

Напомним, вечером в Днепре слышали два взрыва. Позже министр МВД сообщил, что россияне попали в многоэтажку. Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что ударили также по админпостройке СБУ. По состоянию на 23:00 известно о 5 раненых.

Читайте також:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Снова выросло количество пострадавших в результате удара по Днепру: среди них дети
Новости Днепра
Сегодня 23:26
Снова выросло количество пострадавших в результате удара по Днепру: среди них дети

Количество пострадавших в результате удара Искандерами по Днепру 28 июля…

Спасательная операция на месте удара в Днепре завершилась: что говорят в ОВА о погибших
Новости Днепра
Сегодня 22:53
Спасательная операция на месте удара в Днепре завершилась: что говорят в ОВА о погибших

Вечером 28 июля россияне ударили двумя ракетами по центру Днепра.

Удар по центру Днепра: известно о пяти раненых, первые фото с места происшествия
Новости Днепра
Сегодня 22:32
Удар по центру Днепра: известно о пяти раненых, первые фото с места происшествия

28 июля россияне ударили ракетами по центру Днепра.

В Днепре попадание в многоэтажку и здание СБУ, — Зеленский
Новости Днепра
Сегодня 22:00
В Днепре попадание в многоэтажку и здание СБУ, — Зеленский

28 июля по Днепру ударили двумя ракетами

Последние новости

Снова выросло количество пострадавших в результате удара по Днепру: среди них дети
Снова выросло количество пострадавших в результате удара по Днепру: среди них дети

Количество пострадавших в результате удара Искандерами по Днепру 28 июля снова возросло

Сегодня 23:26
2
просмотров
Спасательная операция на месте удара в Днепре завершилась: что говорят в ОВА о погибших
Спасательная операция на месте удара в Днепре завершилась: что говорят в ОВА о погибших

Вечером 28 июля россияне ударили двумя ракетами по центру Днепра.

Сегодня 22:53
4
просмотров
Удар по центру Днепра: известно о пяти раненых, первые фото с места происшествия
Удар по центру Днепра: известно о пяти раненых, первые фото с места происшествия

28 июля россияне ударили ракетами по центру Днепра.

Сегодня 22:32
3
просмотров
В Днепре попадание в многоэтажку и здание СБУ, — Зеленский
В Днепре попадание в многоэтажку и здание СБУ, — Зеленский

28 июля по Днепру ударили двумя ракетами

Сегодня 22:00
9
просмотров
В Днепре из-за вражеской атаки есть изменения в работе транспорта
В Днепре из-за вражеской атаки есть изменения в работе транспорта

В Днепре из-за ракетного удара есть изменения в работе транспорта.

Сегодня 21:54
4
просмотров
В Днепре ракетой попали в многоэтажку: известно о трех пострадавших
В Днепре ракетой попали в многоэтажку: известно о трех пострадавших

В Днепре попали ракетой в жилой квартал.

Сегодня 21:36
7
просмотров
В Днепре до тревоги раздались мощные взрывы: что известно
В Днепре до тревоги раздались мощные взрывы: что известно

В Днепре до объявления тревоги раздался взрыв.

Сегодня 20:37
26
просмотров
Заряжайте все, что есть: в Днепре и области на следующей неделе сотни квартир будут без света (АДРЕСА)
Заряжайте все, что есть: в Днепре и области на следующей неделе сотни квартир будут без света (АДРЕСА)

В Днепре и области на следующей неделе отключат свет.

Сегодня 20:35
11
просмотров
Есть официальное подтверждение: во время теракта в Еленовке погиб военнопленный из Павлограда
Есть официальное подтверждение: во время теракта в Еленовке погиб военнопленный из Павлограда

29 июля - годовщина трагедии в Оленовке, когда погибли более полусотни украинских военнопленных. Стало известно, что одним из них был боец из Павлограда.

Сегодня 20:01
5
просмотров
С 1 августа закинуть деньги на карту как раньше не получится: что изменится
С 1 августа закинуть деньги на карту как раньше не получится: что изменится

С 1 августа НБУ вводит важные изменения, касающиеся анонимного пополнения карт.

Сегодня 19:14
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх