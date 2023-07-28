«Высокоточные в третий раз выстрелили «Искандерами» в пустое здание СБУ»: мэр Днепра об обстреле

По Днепру прилетели Искандеры.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что россияне в третий раз пытались попасть по зданию СБУ, которое стоит пустым с начала войны.

Кроме этого, он назвал чудом то, что дом не был полностью заселен, так что обошлось без больших жертв.

Быстро, в двух словах. После того, как Президент и Петрович сделали официальные заявления, то скажу и я. Это, действительно, чудо. Высокоточные п@дарасы в ТРЕТИЙ раз выстрелили «Искандерами» в пустое здание СБУ, а заодно в жилой дом рядом. В котором, на счастье, не было жильцов, потому что это была «вторая очередь» под продажу. Развалили все вокруг полностью:(( … Погибших нет, спаси Господи. … Занимаемся разборкой завалов, уборкой территории, подсчётом убытков. Будем работать всю ночь. … Уважаемые спасатели, доктора, полицейские и все, кто задействован в спасательной операции. Как в прошлый раз, компания SOCAR предлагает бесплатный кофе/хотдоги/отдохнуть на АЗС Шинная,14. … И последнее. Мы, руководители, обязаны быть на месте прилета в первые минуты. Что делают там СОТНИ зевак, когда ещё звучит воздушная тревога, мне неведомо…

Напомним, вечером в Днепре слышали два взрыва. Позже министр МВД сообщил, что россияне попали в многоэтажку. Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что ударили также по админпостройке СБУ. По состоянию на 23:00 известно о 5 раненых.

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