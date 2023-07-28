«Высокоточные в третий раз выстрелили «Искандерами» в пустое здание СБУ»: мэр Днепра об обстреле

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что россияне в третий раз пытались попасть по зданию СБУ, которое стоит пустым с начала войны.
Кроме этого, он назвал чудом то, что дом не был полностью заселен, так что обошлось без больших жертв.
Быстро, в двух словах.
После того, как Президент и Петрович сделали официальные заявления, то скажу и я.
Это, действительно, чудо.
Высокоточные п@дарасы в ТРЕТИЙ раз выстрелили «Искандерами» в пустое здание СБУ, а заодно в жилой дом рядом.
В котором, на счастье, не было жильцов, потому что это была «вторая очередь» под продажу.
Развалили все вокруг полностью:((
…
Погибших нет, спаси Господи.
…
Занимаемся разборкой завалов, уборкой территории, подсчётом убытков.
Будем работать всю ночь.
…
Уважаемые спасатели, доктора, полицейские и все, кто задействован в спасательной операции.
Как в прошлый раз, компания SOCAR предлагает бесплатный кофе/хотдоги/отдохнуть на АЗС Шинная,14.
…
И последнее.
Мы, руководители, обязаны быть на месте прилета в первые минуты.
Что делают там СОТНИ зевак, когда ещё звучит воздушная тревога, мне неведомо…
Напомним, вечером в Днепре слышали два взрыва. Позже министр МВД сообщил, что россияне попали в многоэтажку. Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что ударили также по админпостройке СБУ. По состоянию на 23:00 известно о 5 раненых.
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