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Вышли из дома и не вернулись: в Кривом Роге ищут двух мальчиков

Сегодня 11:51
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В Кривом Роге полиция разыскивает 14-летнего Игоря Ляшенко и 11-летнего Кирилла Толюпу.

Новости Днепра про Вышли из дома и не вернулись: в Кривом Роге ищут двух мальчиков

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

19 января ребята ушли с места жительства и не вернулись к настоящему времени.

Приметы Игоря: на вид 13-14 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы короткие темно-русые волнистые, глаза карие.

Был одет: куртка темно-синяя, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Приметы Кирилла: на вид 12-13 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волосы короткие темные, глаза карие.

Был одет: кофта серая, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Если вы видели мальчиков или знаете, где они могут быть, сообщите об этом по номерам: 096-865-39-49, 096-522-32-51, 099-618-08-48 или 102.

Важна любая информация!

Обновлено: Мальчиков нашли. Дети жертвами преступления или правонарушений не стали. С ними все хорошо.

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Новости Днепра про Вышли из дома и не вернулись: в Кривом Роге ищут двух мальчиковУкраїнська Новости Днепра про Вышли из дома и не вернулись: в Кривом Роге ищут двух мальчиковРусский

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