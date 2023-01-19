Вышли из дома и не вернулись: в Кривом Роге ищут двух мальчиков

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
19 января ребята ушли с места жительства и не вернулись к настоящему времени.
Приметы Игоря: на вид 13-14 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы короткие темно-русые волнистые, глаза карие.
Был одет: куртка темно-синяя, черные спортивные штаны, черные кроссовки.
Приметы Кирилла: на вид 12-13 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волосы короткие темные, глаза карие.
Был одет: кофта серая, черные спортивные штаны, черные кроссовки.
Если вы видели мальчиков или знаете, где они могут быть, сообщите об этом по номерам: 096-865-39-49, 096-522-32-51, 099-618-08-48 или 102.
Важна любая информация!
Обновлено: Мальчиков нашли. Дети жертвами преступления или правонарушений не стали. С ними все хорошо.
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