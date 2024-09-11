Вышла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине разыскивают безвестно пропавшую женщину

9 сентября 43-летняя Инна Вертий вышла из дома в Новомосковске и до сих пор не вернулась. Пока не известно, где она находится. Полиция обращается к жителям с просьбой о помощи в поисках пропавшей.
Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.
Приметы: на вид 40 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы русые с сединой, собраны в хвост с белой резинкой.
Была одета: красная кофта с белыми полосками, черные брюки и тапочки черного цвета.
Всем, кому известна любая информация о местонахождении Инны Вертий, просьба сообщить в Новомосковский районный отдел полиции или по телефонам: 102, (098) 242-58-03, (095) 907-52-03.
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