Вышла на балкон смотреть, как сбивают дроны: Кличко о погибшей жительнице Киева

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Кличко побывал около 24-этажки в Голосеевском районе, которая больше всего пострадала во время очередной ночной атаки дронами. После попадания обломка в доме начался пожар, охвативший верхние этажи.
Погибла 33-летняя жительница этого дома. Кличко отметил, что женщина во время атаки вышла на балкон, чтобы посмотреть, как сбиваются дроны. Поэтому он призывает горожан быть осторожными и не выходить на улицы во время работы ПВО.
В настоящее время поисково-спасательные работы завершены. В этом доме ранения получили еще четыре человека.
Напомним, в ночь на 30 мая Киев в очередной раз был атакован дронами-камикадзе. Взрывы раздавались в разных районах города. В общем, в результате ночной атаки, один человек погиб. 11 пострадали. Из них: 6 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 5 – госпитализировали. В больницах города находятся 3 человека.
Читайте также:
Автор:
Россияне устроили массовый террор столицы.
В ночь на 26 мая в Киеве произошла авария с…
Блогерша оскандалилась после того, как опубликовала видео работы ПВО в…
Вечером 19 апреля в небе над Киевом была замечена загадочная…
Важно!
На улице Богомаза в Днепре произошла стрельба.
В Днепре продают ресторан известной сети «Мафия». Находится он неподалеку входа в городской парк.
В Днепре и области частично исчез свет.
В Никополе на взятке задержали чиновника горсовета.
Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, городской совет Каменского под руководством Андрея Белоусова тратит сотни тысяч бюджетных гривен на "освещение своей деятельности".
В Днепре есть несколько парков, которые были обустроены на бывших кладбищах. Часть могил из которых были перенесены, а часть – все еще находится в зеленой зоне. Но это не мешает обустройству парков. В них есть детские площадки, тенистые аллеи, инсталляции.
Нужна ваша помощь!
Это один из самых больших розариев в городе.
В Никопольщине снова изменили продолжительность комендантского часа.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!