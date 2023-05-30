Вышла на балкон смотреть, как сбивают дроны: Кличко о погибшей жительнице Киева

Киевлянка, погибшая во время ночной атаки, выходила на балкон, чтобы посмотреть, как сбивают дроны.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко побывал около 24-этажки в Голосеевском районе, которая больше всего пострадала во время очередной ночной атаки дронами. После попадания обломка в доме начался пожар, охвативший верхние этажи.

Погибла 33-летняя жительница этого дома. Кличко отметил, что женщина во время атаки вышла на балкон, чтобы посмотреть, как сбиваются дроны. Поэтому он призывает горожан быть осторожными и не выходить на улицы во время работы ПВО.

В настоящее время поисково-спасательные работы завершены. В этом доме ранения получили еще четыре человека.

Напомним, в ночь на 30 мая Киев в очередной раз был атакован дронами-камикадзе. Взрывы раздавались в разных районах города. В общем, в результате ночной атаки, один человек погиб. 11 пострадали. Из них: 6 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 5 – госпитализировали. В больницах города находятся 3 человека.

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