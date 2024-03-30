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  • Вырвали сумку и сбежали на машине: у мужчины на автовокзале Днепра украли большую сумму денег

Вырвали сумку и сбежали на машине: у мужчины на автовокзале Днепра украли большую сумму денег

Сегодня 12:04
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В Днепре на автовокзале обокрали мужчину.

Новости Днепра про Вырвали сумку и сбежали на машине: у мужчины на автовокзале Днепра украли большую сумму денег

Инцидент произошел 29 марта, сообщили в патрульной полиции.

Мужчина обратился к правоохранителям и рассказал, что только что на автовокзале на него напали неизвестные. Они вырвали из рук сумку, в которой была значительная сумма средств, и уехали на автомобиле Honda.

Патрульные экипажи получили приметы авто и людей в нем. Посредством камер «Безопасный город» полицейские оперативно обнаружили указанное транспортное средство и остановили.

В авто сидело двое мужчин. Во время поверхностной проверки в салоне машины патрульные обнаружили сумку потерпевшего с денежными средствами, газовый баллончик, чем слип-пакет с веществом, похожим на наркотическое.

На место вызвали подмогу. Водителя и пассажира авто передали следователям для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Один из указанных граждан задержан в порядке ст. 208 УПК.

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Новости Днепра про Вырвали сумку и сбежали на машине: у мужчины на автовокзале Днепра украли большую сумму денегУкраїнська Новости Днепра про Вырвали сумку и сбежали на машине: у мужчины на автовокзале Днепра украли большую сумму денегРусский

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