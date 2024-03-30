Вырвали сумку и сбежали на машине: у мужчины на автовокзале Днепра украли большую сумму денег

Инцидент произошел 29 марта, сообщили в патрульной полиции.
Мужчина обратился к правоохранителям и рассказал, что только что на автовокзале на него напали неизвестные. Они вырвали из рук сумку, в которой была значительная сумма средств, и уехали на автомобиле Honda.
Патрульные экипажи получили приметы авто и людей в нем. Посредством камер «Безопасный город» полицейские оперативно обнаружили указанное транспортное средство и остановили.
В авто сидело двое мужчин. Во время поверхностной проверки в салоне машины патрульные обнаружили сумку потерпевшего с денежными средствами, газовый баллончик, чем слип-пакет с веществом, похожим на наркотическое.
На место вызвали подмогу. Водителя и пассажира авто передали следователям для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Один из указанных граждан задержан в порядке ст. 208 УПК.
Читайте также:
Автор:
Пострадавший в результате обстрела Каменского 29 марта скончался в больнице.
Очередная беспокойная ночь в Днепропетровской области.
В Днепропетровской области мужчина попал в ДТП, пытался сбежать, а…
В одном из университетов Днепра обнаружили нарушений на 1,5 млн…
Пострадавший в результате обстрела Каменского 29 марта скончался в больнице.
Совсем скоро украинцы смогут жениться онлайн.
В Кривом Роге в Днепропетровской области задержали мародера.
Очередная беспокойная ночь в Днепропетровской области.
Хорошего дня, друзья!
В Днепропетровской области мужчина попал в ДТП, пытался сбежать, а когда не удалось - дал взятку.
Такие выводы сделала комиссия УИНП.
В одном из университетов Днепра обнаружили нарушений на 1,5 млн гривен.
В Днепре ищут семью для уточки.
В полиции сообщили сразу о двух резонансных семейных убийствах.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!