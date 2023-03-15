Вырубили леса почти на 2 млн грн: на Днепропетровщине задержали банду лесорубов

Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, 48-летний мужчина предложил местным жителям в возрасте от 30 до 48 лет организовать незаконную вырубку леса.
14 марта правоохранители провели 16 обысков в квартирах, автомобилях и на складах хранения древесины. В ходе обысков изъята служебная документация, черновые записи, деньги, мобильные телефоны и автомобили, а также пистолеты, ружья и карабин.
Кроме того, изъяты бензопилы и спиленная древесина, которую злоумышленники не успели реализовать.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса в составе организованной группы).
Всем фигурантам сообщили о подозрении по шести эпизодам преступной деятельности с общим ущербом – 1 млн 879 тысяч гривен. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. За такие действия виновным грозит лишение свободы сроком до семи лет.
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