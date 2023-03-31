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Вырастут ли цены на электроэнергию с 1 апреля: комментарий Кабмина

Сегодня 11:51
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Новости Днепра про Вырастут ли цены на электроэнергию с 1 апреля: комментарий Кабмина

В апреле 2023 года для украинцев не будут повышать тарифы на электроэнергию.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

1 апреля должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня правительство принимает решение о его продлении, — заявил он.

Действие льготных цен продлено до 30 апреля 2023 года.

Новости Днепра про Вырастут ли цены на электроэнергию с 1 апреля: комментарий Кабмина

После окончания отопительного сезона Кабмин планирует повысить цены на электроэнергию. По прогнозам экспертов, цены для населения могут вырасти на 25-30%, потому что большие расценки украинцы не смогут платить.

Об этом сказал директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко в эфире телемарафона.

Тариф возможно повысится, если бы у нас был нормальный рынок, с учетом платежеспособного спроса, который могут платить граждане — на 25-30% вырос бы. Вряд ли больше, потому что просто люди больше не смогли платить, — сказал эксперт.

Напомним, сейчас для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 гривен — в случае потребления более 250 киловатт-часов в месяц.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре вырастет тариф “за воду”: платежки могут повыситься на 60 грн.

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Новости Днепра про Вырастут ли цены на электроэнергию с 1 апреля: комментарий КабминаУкраїнська Новости Днепра про Вырастут ли цены на электроэнергию с 1 апреля: комментарий КабминаРусский

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