Вырастут ли цены на электроэнергию с 1 апреля: комментарий Кабмина

В апреле 2023 года для украинцев не будут повышать тарифы на электроэнергию.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
1 апреля должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня правительство принимает решение о его продлении, — заявил он.
Действие льготных цен продлено до 30 апреля 2023 года.
После окончания отопительного сезона Кабмин планирует повысить цены на электроэнергию. По прогнозам экспертов, цены для населения могут вырасти на 25-30%, потому что большие расценки украинцы не смогут платить.
Об этом сказал директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко в эфире телемарафона.
Тариф возможно повысится, если бы у нас был нормальный рынок, с учетом платежеспособного спроса, который могут платить граждане — на 25-30% вырос бы. Вряд ли больше, потому что просто люди больше не смогли платить, — сказал эксперт.
Напомним, сейчас для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 гривен — в случае потребления более 250 киловатт-часов в месяц.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре вырастет тариф “за воду”: платежки могут повыситься на 60 грн.
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