Выполз из горящей машины: в Днепре спасли чемпиона мира по кикбоксингу, который едва не погиб на Донбассе

В Днепре спасли едва не погибшего на Донбассе спортсмена.

Об этом рассказал главврач одной из больниц Днепра.

21-летний Станислав всю свою короткую жизнь посвятил спорту. Уже в 18 лет он завоевал звание чемпиона мира среди юниоров по кикбоксингу. Успел окончить университет, получив экономическое и юридическое образование.

В конце февраля 2022 года он положил медали и дипломы на полку и отправился на Донбасс. К сожалению, во время одного из выездов, автомобиль Станислава, в котором он ехал с собратьями, наткнулся на мину. В результате взрыва машину разорвало на кусочки.

Станислав был единственным выжившим. Парень с оторванной конечностью и вырванными кусками плоти на спине выполз из горящей машины и потерял сознание.

Когда парня нашли, он был в коме, поэтому его немедленно отправили в Днепр. Врачи сделали все возможное, чтобы он не умер.

Позади реанимация, большое количество операций, но выживший, став символом большой человеческой любви и жажды жизни. Жалость его не согревает.

Он готов к счастливой жизни. Улыбающийся, покидает Днепр и больницу, — написал врач.

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