Выполз из горящей машины: в Днепре спасли чемпиона мира по кикбоксингу, который едва не погиб на Донбассе

Об этом рассказал главврач одной из больниц Днепра.
21-летний Станислав всю свою короткую жизнь посвятил спорту. Уже в 18 лет он завоевал звание чемпиона мира среди юниоров по кикбоксингу. Успел окончить университет, получив экономическое и юридическое образование.
В конце февраля 2022 года он положил медали и дипломы на полку и отправился на Донбасс. К сожалению, во время одного из выездов, автомобиль Станислава, в котором он ехал с собратьями, наткнулся на мину. В результате взрыва машину разорвало на кусочки.
Станислав был единственным выжившим. Парень с оторванной конечностью и вырванными кусками плоти на спине выполз из горящей машины и потерял сознание.
Когда парня нашли, он был в коме, поэтому его немедленно отправили в Днепр. Врачи сделали все возможное, чтобы он не умер.
Позади реанимация, большое количество операций, но выживший, став символом большой человеческой любви и жажды жизни. Жалость его не согревает.
Он готов к счастливой жизни. Улыбающийся, покидает Днепр и больницу, — написал врач.
Читайте также:
Автор:
Срочно найти работу в Днепре можно тем специалистам, кто имеет…
В Днепре задержали местных Бонни и Клайда.
В Днепре приютили более тысячи животных-беженцев.
В Днепропетровской области с посылки исчезло снаряжение для собак-спасателей.
В ВОЗ считают, что пандемия закончится в 2023 году.
Срочно найти работу в Днепре можно тем специалистам, кто имеет опыт рабочей специальности, где нужно не только иметь дело с документами, но и заниматься физическим трудом, «работать руками». За такую работу предлагают самую разную зарплату – от 850 грн в…
В Днепре задержали местных Бонни и Клайда.
В пятницу, 10 марта, около 19:00 в полицию поступило сообщение о конфликте между 30-летним мужчиной и несовершеннолетним в одном из заведений питания на территории Покровского района в Кривом Роге.
В Днепре приютили более тысячи животных-беженцев.
В воскресенье, 12 марта, на улице Канатной в Днепре правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который делал «закладки».
В Днепропетровской области с посылки исчезло снаряжение для собак-спасателей.
Несмотря на постоянный террор со стороны рф, украинцы продолжают жить!
Доверяйте только проверенной информации!
В Днепропетровской области осудили убийц фермера.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!