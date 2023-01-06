Выполнял боевую задачу: на войне погиб выпускник ДНУ и волонтер из Днепра

Скучаем, выражаем соболезнования семье, друзьям, однокурсникам, собратьям из батальона «Дикое поле», психологам города и всем, кто знал Артема, мужественного Воина и Защитника нашей страны, — написали знакомые Артема.

Знакомые Артема рассказали, что он выпустился из ДНУ в 2015 году. В университете он изучал психологию, волонтерил и был в студсовете. На войну пошел добровольцем.

О печальном известии сообщили в Центре социальных инициатив и волонтерства ДНУ имени Олеся Гончара.

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