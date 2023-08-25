Выполнял боевое задание: в бою за Украину погиб 35-летний сержант с Днепропетровщины

7 августа в Херсонской области во время выполнения боевого задания погиб младший сержант Артем Журавель. Ему было всего 35 лет.
Об этом сообщили в Каменском городском совете.
Артём родился 19 мая 1988 года в Днепродзержинске. В 2003 году окончил 9 классов средней общеобразовательной школы №23, в 2007-м – Днепродзержинский индустриальный техникум. Работал на ДМК. С 2017 по 2021 год был на контракте в Вооруженных Силах Украины. Был участником АТО. Награжден орденом «За мужество» ІІІ степени. В первый день полномасштабного вторжения рф стал на защиту Украины.
У него остались мать, две сестры и любимая девушка.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким воина!
Вечная память и слава Герою!
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