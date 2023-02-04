Выполнял боевое задание на Луганщине: война унесла жизнь еще одного защитника из Днепра

О потере сообщил депутат Днепровского городского совета Алексей Безуглый на своей странице в Facebook.
Он рассказал, каким мужественным и преданным был воин-земляк.
«Паша был одним из первых, кто пришел в ДФТГ «Варта Днепра» в начале войны. Одним из первых он потом перешел и в силы территориальной обороны. Первым он выходил и на позиции… Война не выбирает, кого сегодня заберет с поля боя. Она ежедневно собирает свои кровавые плоды. И прекратить это можно только одним способом — навсегда отбить желание лезть на нашу землю разной сволочи. Во имя наших детей и будущих поколений», — трогательно написал Безуглый в соцсетях.
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