Выполнял боевое задание на Луганщине: война унесла жизнь еще одного защитника из Днепра

Утром 2 февраля, выполняя боевое задание на Луганщине, погиб защитник из Днепра Павел Гаран.

О потере сообщил депутат Днепровского городского совета Алексей Безуглый на своей странице в Facebook.

Он рассказал, каким мужественным и преданным был воин-земляк.

«Паша был одним из первых, кто пришел в ДФТГ «Варта Днепра» в начале войны. Одним из первых он потом перешел и в силы территориальной обороны. Первым он выходил и на позиции… Война не выбирает, кого сегодня заберет с поля боя. Она ежедневно собирает свои кровавые плоды. И прекратить это можно только одним способом — навсегда отбить желание лезть на нашу землю разной сволочи. Во имя наших детей и будущих поколений», — трогательно написал Безуглый в соцсетях.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: