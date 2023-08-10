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  • «Выплата 9500 грн от Дії для всех украинцев»: в сети распространяют новый фейк

«Выплата 9500 грн от Дії для всех украинцев»: в сети распространяют новый фейк

Сегодня 10:40
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Будьте внимательны!

Новости Днепра про

В сети распространяют информацию о том, что якобы каждый украинец может получить от Дії 9500 гривен.

Однако есть нюанс – это очередная мошенническая схема.

Во-первых, страница, на которой разместили такую информацию, подписана как DIA (корректное официальное название портала государственных услуг «Дія»). Хотя следует отметить, что аферисты подделали шрифты настоящей «Дії» и добавили красноречивый призыв «Переходи и получи!» Во-вторых, если вы все же «клюнули» на эту аферу, то у вас просят пароль, чего официальные учреждения не должны делать.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Стоп фейк Днепр».

Если увидите в соцсетях подобный пост, то ни в коем случае не переходите ни по каким ссылкам.

Призываем всех быть внимательными, критично относиться к любой информации, анализировать. Никогда и никому, особенно в интернете, не сообщайте свои личные данные, данные по карточкам (пин-коды, CVV, секретные вопросы). Ориентируйтесь только на информацию с официальных каналов коммуникации, – отметили специалисты.

Добавим: бесплатный сыр бывает только в мышеловке!

Новости Днепра про

Напомним, ранее мы писали, что в TikTok сказали, что власть собирается повысить пенсионный возраст до 72 лет: правда ли это. 

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