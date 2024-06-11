Вынес на руках: в Кривом Роге мужчина спас лебедя перед поездкой на фронт

Об этом рассказали СВОИ в Telegram-канале.
Горный Сергей Котлубай заметил бедную птицу, которая не могла выбраться из карьера. Коллега Сергея пытался подкормить лебедя, чтобы поощрить его самостоятельно выбраться, однако попытки были тщетны.
Тогда Сергей взял птицу на руки и самостоятельно пытался вынести, во время этого лебедь боялся и шипел, однако операция по его спасению закончилась успехом – мужчина вынес птицу на пруд.
В публикации сообщили, что лебедь чувствует себя хорошо и поселился в водоеме на остановке «Пляжная».
А Сергей воспринял спасение птицы за хороший знак перед поездкой на фронт.
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