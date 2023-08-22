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Вилкул рассказал подробности ракетного удара по Кривому Рогу: критическая инфраструктура перешла на генераторы

Сегодня 09:22
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Сегодня оккупанты атаковали Днепропетровщину ракетой и беспилотниками.

Новости Днепра про Вилкул рассказал подробности ракетного удара по Кривому Рогу: критическая инфраструктура перешла на генераторы

Ракетой россияне попали по Кривому Рогу.

О последствиях атаки рассказал глава Рады обороны города Александр Вилкул.

По его словам, взрыв в городе прогремел около 05:30. В результате повреждены более 20 частных домов и энергетическая инфраструктура.

Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение на них уже восстановлено. Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас производится перезапуск электричеством. В настоящее время частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта. Работают все службы, – рассказал Вилкул.

К сожалению, пострадал 70-летний мужчина. У него порезы лица, от госпитализации он отказался.

Позже Вилкул обратился к жителям, чьи дома пострадали от утреннего ракетного удара.

Сразу после вражеской ракетной атаки развернуто два штаба по выдаче стройматериалов и оформлению документов на получение материальной помощи от города. Первый – развернут на улице Ярослава Мудрого, 79 в школе №70 (оформление документов). Второй – на улице Городищенской, 165 (выдача стройматериалов и оформление документов). Штабы будут работать до 17:00, – написал он.

Напомним, ранее мы писали, что россияне атаковали ночью Днепропетровщину ракетой и беспилотниками: комментарий ОВА.

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Новости Днепра про Вилкул рассказал подробности ракетного удара по Кривому Рогу: критическая инфраструктура перешла на генераторыУкраїнська Новости Днепра про Вилкул рассказал подробности ракетного удара по Кривому Рогу: критическая инфраструктура перешла на генераторыРусский

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