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Вилкул предупреждает о взрыве в Кривом Роге

Сегодня 09:00
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Без паники – все под контролем!

Новости Днепра про Вилкул предупреждает о взрыве в Кривом Роге

Сегодня, 6 октября, в Кривом Роге прогремит взрыв.

Но причин для паники нет – он производственный.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 14:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

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