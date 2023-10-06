Вилкул предупреждает о взрыве в Кривом Роге

Сегодня, 6 октября, в Кривом Роге прогремит взрыв.
Но причин для паники нет – он производственный.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Так, в 14:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).
Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.
Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!
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