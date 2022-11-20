Вилкул пошел на больничный после попадания под обстрел

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул пошел на больничный после попадания под обстрел.

В апреле 2022 года в Нововоронцовке Херсонской области был обстрел под который попал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Тогда сложная ситуация заставила Александра Юрьевича продолжать работу для защиты Кривого Рога.

Сейчас вражескую армию отбросили на левый берег реки Днепр и это позволило взять неделю отдыха для восстановления.

Несмотря на неделю больничного, Александр Вилкул поддерживает связь с военными подразделениями, стражами порядка и коммунальными и гражданскими службами. Ситуация остается контролируемой.

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