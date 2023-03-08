Виліз з вікна палаючої квартири: в Дніпрі чоловікові дивом вдалося врятуватися

В Днепре на улице Калиновой горела квартира на 9 этаже, мужчине внутри чудом удалось спастись.

8 марта около 17:30 загорелась квартира в многоэтажке по ул. Калиновой. Прибывшие на место спасатели увидели, как из окна горящей квартиры вылез мужчина и начал перелазить на соседний балкон. К счастью, он удержался и добрался до балкона целым и невредимым.

Выяснилось, что горел коридор трехкомнатной квартиры, огонь добрался до кухни. В результате пожара были повреждены вещи и внутренняя облицовка стен коридора и кухни. Общая площадь пожара — 15 кв. м. К счастью, никто не пострадал.

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