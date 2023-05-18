Викрав з автомобіля бронежилет та медичне приладдя: поліція Дніпра затримала зловмисника

Оперативники задержали ранее судимого 32-летнего мужчину, жителя другой области. Также правоохранители установили, что задержанный может быть причастен к серии аналогичных краж в городе, среди которых — кража бронежилетов из волонтерского автомобиля в Чечелевском районе.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
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