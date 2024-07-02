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  • Выходы гранита и поля барбариса: как выглядит необычное место отдыха в получасе езды от Днепра (ФОТО)

Выходы гранита и поля барбариса: как выглядит необычное место отдыха в получасе езды от Днепра (ФОТО)

Сегодня 13:16
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Неподалеку от Днепра находятся дачные поселки и села, где есть выход к большой реке под названием Мокрая Сура. Она протекает по всей территории области и может стать новым необычным местом отдыха для жителей областного центра.

Новости Днепра про Выходы гранита и поля барбариса: как выглядит необычное место отдыха в получасе езды от Днепра (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали как отдохнут на Мокрой Суре.

Река Мокрая Сура протекает по всей области и впадает в Днепровское водохранилище. Ее извилистое русло проходит через ряд населенных пунктов, расположенных неподалеку  Днепра– это  несколько сел и дачных поселков. Вдоль реки в этих населенных пунктах есть выходы к реке. Мокрая Сура протекает в селах Новониколаевка, Сурско-Литовское, Новоалександровка, Каменка и ряд других.

Новости Днепра про Выходы гранита и поля барбариса: как выглядит необычное место отдыха в получасе езды от Днепра (ФОТО)

Добраться до этих населенных пунктов можно очень быстро – с помощью пригородных маршруток или на машине. Находятся они всего в получасе езды от Днепра.

Река наполняется в основном благодаря осадками и таянию снега, подземное питание ее не слишком обильное, поэтому в летнее время года Мокрая Сура может становиться мельче или высыхать. Несколько лет назад ее очистили от камыша, ила, мусора и теперь тут прозрачная чистая вода, а на берегу часто можно встретить рыбаков – в реке водится красноперки, караси. В среднем ее глубина составляет до 3-х метров, а ширина доходит до 20 метров.

Населенные пункты стоят на берегу реки, но в них можно найти большие участки незастроенной территории. Обычно на этих участках обитают рыбаки или обустраивают песчаный пляж. На берегу реки растет трава, цветы, деревья, целые поля дикого барбариса.  

Новости Днепра про Выходы гранита и поля барбариса: как выглядит необычное место отдыха в получасе езды от Днепра (ФОТО)

Растут различные ягоды.

Новости Днепра про Выходы гранита и поля барбариса: как выглядит необычное место отдыха в получасе езды от Днепра (ФОТО)

Прогуливаясь у воды можно увидеть такие вот заброшенные колодцы, раньше на их местах были ручьи и жители обустраивали колодцы. Но с технологическим прогрессом потребность в больших количествах колодцев пропала и часть из них заброшены.

Новости Днепра про Выходы гранита и поля барбариса: как выглядит необычное место отдыха в получасе езды от Днепра (ФОТО)

На берегу реки есть выходы гранита – в ряде населенных пунктов области раньше добывали гранит.

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Новости Днепра про Выходы гранита и поля барбариса: как выглядит необычное место отдыха в получасе езды от Днепра (ФОТО)Українська Новости Днепра про Выходы гранита и поля барбариса: как выглядит необычное место отдыха в получасе езды от Днепра (ФОТО)Русский

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