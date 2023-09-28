Выходные в октябре-2023: сколько будут отдыхать днепряне и что будут праздновать

Во втором месяце осени будет много профессиональных праздников и несколько важных государственных. Среди них – День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
Сколько будут отдыхать днепряне и что будут праздновать – читайте в нашем материале!
Когда будут выходные в октябре-2023
В октябре 31 календарный день, из них – 22 рабочих дня и 9 выходных.
Выходные дни октября 2023 года: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 число.
В этом году мы впервые отметим новую дату Дня защитников и защитниц – 1 октября. Обычно, когда праздник выпадает на выходной, то потом он переносится на ближайший будний день. Но из-за военного положения в стране, согласно закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», дополнительные выходные дни отменяются. Поэтому выходной день 1 октября, который выпадает на воскресенье, не переносится. Но в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.
Праздники в октябре-2023
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