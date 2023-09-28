Выходные в октябре-2023: сколько будут отдыхать днепряне и что будут праздновать

Октябрь не за горами.

Во втором месяце осени будет много профессиональных праздников и несколько важных государственных. Среди них – День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Сколько будут отдыхать днепряне и что будут праздновать – читайте в нашем материале!

Когда будут выходные в октябре-2023

В октябре 31 календарный день, из них – 22 рабочих дня и 9 выходных.

Выходные дни октября 2023 года: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 число.

В этом году мы впервые отметим новую дату Дня защитников и защитниц – 1 октября. Обычно, когда праздник выпадает на выходной, то потом он переносится на ближайший будний день. Но из-за военного положения в стране, согласно закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», дополнительные выходные дни отменяются. Поэтому выходной день 1 октября, который выпадает на воскресенье, не переносится. Но в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.

Праздники в октябре-2023

1 октября — День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День работников образования (День учителя), Международный день пожилых людей.

— День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День работников образования (День учителя), Международный день пожилых людей. 2 октября — Международный день врача, Международный день архитектора, Международный день ненасилия.

Международный день врача, Международный день архитектора, Международный день ненасилия. 4 октября — Всемирный день животных.

Всемирный день животных. 5 октября — Всемирный день учителей.

Всемирный день учителей. 8 октября — День юриста, День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы, День художника.

— День юриста, День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы, День художника. 9 октября — Всемирный день почты, День риэлтора.

Всемирный день почты, День риэлтора. 10 октября — Всемирный день психического здоровья, Дeнь работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы прoтив смертной казни.

Всемирный день психического здоровья, Дeнь работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы прoтив смертной казни. 12 октября — День кадрового работника.

День кадрового работника. 15 октября — Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости, День работников пищевой промышленности.

Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости, День работников пищевой промышленности. 16 октября — Всемирный день продовольствия, День анестезиолога.

Всемирный день продовольствия, День анестезиолога. 17 октября — Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты.

— Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты. 19 октября — Международный день кредитных союзов.

— Международный день кредитных союзов. 20 октября — Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы.

— Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы. 21 октября — Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности.

— Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности. 23 октября — День рекламиста (Дeнь работников рекламы), Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций.

— День рекламиста (Дeнь работников рекламы), Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций. 25 октября — День маркетолога.

— День маркетолога. 28 октября — День освобождения Украины oт фашистских захватчиков.

— День освобождения Украины oт фашистских захватчиков. 29 октября — День автомобилиста и дорожника, Дeнь работников службы вневедомственной охраны.

— День автомобилиста и дорожника, Дeнь работников службы вневедомственной охраны. 31 октября — Международный день Черного моря.

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