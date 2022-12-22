Выдержит ли энергосистема Украины новые ракетные удары: ответ министра энергетики

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что абсолютно очевидно то, что враг не остановится и продолжит наносить ракетные удары, поскольку это обычный террор против гражданского населения и «нормальная практика» для россии.
Что касается прочности энергосистемы. Надо понимать, что мы живем под ежедневным обстрелом энергосистемы. Для нас массированный обстрел — это от 70 до 100 ракет одновременно. Но и каждый день тоже происходят обстрелы, они разной массированности, но они есть. И мы держим энергосистему уже третий месяц во время этих ежедневных обстрелов. Поэтому я уверен, что мы удержим энергосистему и ничего у них не удастся. И это будет одним из шагов, который приблизит нашу победу, — отметил Галущенко.
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