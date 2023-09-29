Выдал себя за врача: в Каменском судили мужчину, изнасиловавшего 8-летнюю девочку

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, 36-летний житель Каменского признан виновным в изнасиловании малолетнего ребенка.
Преступление произошло еще в сентябре 2022 года. Мужчина заметил на детской площадке возвращавшихся домой маленьких братика и сестричку. Вместе с ними злоумышленник вошел в подъезд, а потом сказал, что врач и попросился в квартиру малышей.
Дети пустили мужчину в помещение. Убедившись, что дети дома сами, насильник попросил 7-летнего мальчика подождать в другой комнате, а сам изнасиловал 8-летнюю девочку, причинив ей тяжелые телесные повреждения.
Как выяснили правоохранители, мужчина уже неоднократно был осужден за аналогичные преступления. Жителя Каменского признали виновным в изнасиловании малолетнего ребенка. Он приговорен к пожизненному лишению свободы.
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