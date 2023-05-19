Выбили глаз, избили до полусмерти и засунули в пакет: в Днепре изверги искалечили пса

Об этом случае рассказала днепрянка Татьяна в сообществе «Ковчег. Общество защиты животных».
На днях волонтеры нашли раненого пса, которого неизвестные животноводы засунули в пакет, а чтобы животное оттуда не выбралось, мешок замотали скотчем. В таком состоянии собаку увидели в частном секторе, а именно в районе балки, близ улицы Семена Петлюры, 1д.
Бедосю сразу отправили в ветеринарную клинику, где его буквально возвращали «с того света». В настоящее время пса держат на обезболивающих, потому что у него многочисленные травмы, рана на голове, выбитый глаз и большая кровопотеря.
Собака в плохом состоянии, потеряла много крови и сейчас врачи делают все возможное, чтобы извлечь ее из того мира, но как там не сложится, но собака уже на обезболивающих и под наблюдением врачей, — пишет волонтер.
Известно, что нашедший пса мужчина вызвал на место преступления полицию. Волонтеры ищут финансы на лечение пса и адвокатов, которые помогут наказать виновных.
А также может кто-то узнает, у кого была собака, или кому мешала! — обращаются к горожанам волонтеры.
Тех, кто имеет любую важную информацию для разоблачения живодера, который поиздевался над четырехлапым изверга просят позвонить по номерам 0954854154 или 0954929511.
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