Выбили глаз, избили до полусмерти и засунули в пакет: в Днепре изверги искалечили пса

В Днепре живодер поиздевался над псом.

Об этом случае рассказала днепрянка Татьяна в сообществе «Ковчег. Общество защиты животных».

На днях волонтеры нашли раненого пса, которого неизвестные животноводы засунули в пакет, а чтобы животное оттуда не выбралось, мешок замотали скотчем. В таком состоянии собаку увидели в частном секторе, а именно в районе балки, близ улицы Семена Петлюры, 1д.

Бедосю сразу отправили в ветеринарную клинику, где его буквально возвращали «с того света». В настоящее время пса держат на обезболивающих, потому что у него многочисленные травмы, рана на голове, выбитый глаз и большая кровопотеря.

Собака в плохом состоянии, потеряла много крови и сейчас врачи делают все возможное, чтобы извлечь ее из того мира, но как там не сложится, но собака уже на обезболивающих и под наблюдением врачей, — пишет волонтер.

Известно, что нашедший пса мужчина вызвал на место преступления полицию. Волонтеры ищут финансы на лечение пса и адвокатов, которые помогут наказать виновных.

А также может кто-то узнает, у кого была собака, или кому мешала! — обращаются к горожанам волонтеры.

Тех, кто имеет любую важную информацию для разоблачения живодера, который поиздевался над четырехлапым изверга просят позвонить по номерам 0954854154 или 0954929511.

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