«Вы изверги»: мэр Днепра о заявлении РФ относительно удара по АЗС, где погибла беременная девушка

Мэр Днепра прокомментировал заявление министерства войны РФ и вчерашний ракетный удар по Днепру.

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал вчерашний ракетный удар по Днепру и заявление минубийства РФ.

Россияне отчитались о том, что уничтожили нефтехранилище, а на самом деле убили двух гражданских на городской заправке. Одной из погибших была 25-летняя Инна. Девушка ждала рождение своего малыша.

Это беременная красавица Инна, 25 лет, которая вчера заживо сгорела в авто на обычном АЗС в Днепре, разбомблённой руZZской ракетой. А это сообщение Минубийства РФ об уничтожении «нефтехранилища, снабжавшего топливом группировку на Донбассе». Вы — выбл@дки и нелюди. Других слов для вас нет, — отметил Филатов.

Напомним, ранее мы рассказывали о состоянии пострадавших в результате ракетной атаки по Днепру 25 октября.

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