Введут ли на Днепропетровщине «сухой закон» и комендантский час во время праздников: чиновник ответил на слухи

В Никопольской РВА развеяли слухи о том, что на Новый год введут «сухой закон» и усилят комендантский час. Сообщения о новых ограничениях распространяются по сети. Однако, как отметил в своем телеграм-канале глава РВА Евгений Евтушенко, ничего такого вводить не планируют.
Чиновник отметил, что в супермаркетах после появления этих сплетен собрались очереди за алкоголем, а предприниматели и ФЛП обрывают телефоны РВА с вопросами о введении ограничений.
Внимание, важная информация! В общинах района распространяются сплетни относительно введения в праздники длительного комендантского часа, ограничения продажи алкоголя и других подобных действий. Никопольскому РВА пока никаких дополнительных ограничений на время праздничных дней не введено и не планируется. Территория района работает в обычном режиме. В случае принятия любых распоряжений относительно продолжительности комендантского часа, ограничения продажи алкоголя или других изменений – обязательно вас проинформирую, – отметил чиновник.
Заметим, что пока не было объявлено о каких-либо новых ограничениях на период праздников.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие мероприятия запланировали на Рождество в Днепре.
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