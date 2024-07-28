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Вечером россияне атаковали Никопольщину

Сегодня 08:32
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Враг продолжает обстрелы Днепропетровской области.

Новости Днепра про Вечером россияне атаковали Никопольщину

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Два дрона-камикадзе направили на Мировское общество. Повредили парник. По Марганецкой ударили по тяжелой артиллерии. Выпустили с полдесятка снарядов. Какой вред там нанес враг, выясняют специалисты, — говорится в сообщении главы ОВА.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Затем в районе последовали еще предупреждения об опасности. По всей области также звучала воздушная тревога.

Утром агрессор направил дрон-камикадзе на Никополь.

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