Вечером россияне атаковали Никопольщину

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Два дрона-камикадзе направили на Мировское общество. Повредили парник. По Марганецкой ударили по тяжелой артиллерии. Выпустили с полдесятка снарядов. Какой вред там нанес враг, выясняют специалисты, — говорится в сообщении главы ОВА.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Затем в районе последовали еще предупреждения об опасности. По всей области также звучала воздушная тревога.
Утром агрессор направил дрон-камикадзе на Никополь.
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