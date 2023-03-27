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  • «Вторжение» арктического воздуха, дожди и гололедица: в Днепре сильно ухудшится погода

«Вторжение» арктического воздуха, дожди и гололедица: в Днепре сильно ухудшится погода

Сегодня 11:00
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В Днепре ухудшится погода.

Новости Днепра про

В Днепропетровском региональном центре по метеорологии предупредили о сложных погодных условиях.

Так, с 28 по 31 марта в Днепре и области прогнозируется ухудшение погоды. Это связано с вторжением арктического воздуха на территорию региона. Из-за этого ожидается понижение температуры.

28 марта будет идти дождь с мокрым снегом. Порывы ветра – 15-20 м/с.

29-31 марта будет меньше осадков, но снизится температура воздуха: ожидается ночью — 0-5 градусов мороза, днем — 1-6 градусов тепла. На дорогах будет гололед, поэтому будьте осторожны.

«Осложнение погодных условий и снижение температуры воздуха может оказать негативное влияние на функционирование хозяйственного комплекса, автотранспорта и жизнедеятельность населения», — предупредили синоптики.

Из хорошего — уже 1 апреля ожидают потепления.

Новости Днепра про

Напомним, ранее мы писали о циклоне из Средиземноморья, который принесет нам дожди.

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