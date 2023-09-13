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  • «Второй раз в одну реку»: актер из Днепра женился на своей экс-жене, с которой расстался три года назад

«Второй раз в одну реку»: актер из Днепра женился на своей экс-жене, с которой расстался три года назад

Сегодня 21:59
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10 сентября свадьбу отпраздновали Алексей Суровцев и его избранница Ксения. Это уже второй брак.

Новости Днепра про

После трех лет разлуки Алексей и Ксения снова поженились.

10 сентября они устроили выездную церемонию, пригласив близких друзей и коллег.

Да, мы женимся второй раз! Такое возможно и нам все равно, кто и что об этом думает, кто что говорит о «втором в одну реку» и так далее. Наша жизнь-наши правила! Самое главное, что мы поняли, что хотим доехать до конечной остановки вместе. И ехать мы будем самым длинным и красивым маршрутом, — прокомментировал событие актер в своем инстаграмме.

Ксения Суровцева вторая жена актера. После 12 лет брака они развелись. Впоследствии Суровцев встречался с бодибилдером Анной Скворцовой.

Их отношения продержались 2 года. Актер тогда признался, что причиной разрыва стало то, что их отношения походили на экстремальные горки, но без поддержки и понимания.

Со своей бывшей женой Алексей возобновил связь в начале 2022 года, а в июне 2023 года актер предложил ей снова жениться.

Суровцев опубликовал фото первой свадьбы из личного архива.

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