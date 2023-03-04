Вторая ракетка Украины родом из Павлограда сыграл в паре с россиянином и назвал его своим другом

Вторая ракетка Украины в парном разряде Олег Приходько сыграл в паре с россиянином, поскольку считает, что нельзя устранять всех российских спортсменов только из-за их гражданства. Уроженец Павлограда Днепропетровской области назвал коллегу из страны-террористки "другом".

Так, меньше года назад, когда Россия уже начала разрушительную и убийственную полномасштабную войну, Приходько играл в дуэте с российским теннисистом Яном Бондаревским.

«Сыграл пару с россиянином, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом — для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека надо судить по его поступкам, а не по его национальности», — выдал украинец в интервью BTU.

Кроме того, уроженец Павлограда считает, что нельзя лишать спортсменов из РФ, которая ведет террористическую войну, возможности участвовать в Олимпиаде и любых других спортивных соревнованиях.

«Я понимаю, что для всех ребят это мечта, к которой они шли всю жизнь. Я считаю, что спорт должен объединять людей. В древности, когда проходили Олимпиады, то все войны останавливались, а сейчас это часть войны. Нужно давать им шанс реализоваться», — прокомментировал Приходько.

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