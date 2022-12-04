Всю ночь Никопольщина содрогалась от вражеских снарядов, — Резниченко

Утром 4 декабря глава ДнепрОВА Валентин Резниченко сообщил о ситуации в области за последние сутки.

Ночью враг «накрывал» Никопольщину снарядами. Оккупанты 10 раз обстреливали мирные города и села.

Под обстрелами оказались Никопольская, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская громаді. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстрелы разрушили частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач.

В остальных районах и городах сутки прошли без чрезвычайных ситуаций и на эту минуту спокойно.

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