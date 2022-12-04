Всю ночь Никопольщина содрогалась от вражеских снарядов, — Резниченко

Ночью враг «накрывал» Никопольщину снарядами. Оккупанты 10 раз обстреливали мирные города и села.
Под обстрелами оказались Никопольская, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская громаді. К счастью, обошлось без пострадавших.
Обстрелы разрушили частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач.
В остальных районах и городах сутки прошли без чрезвычайных ситуаций и на эту минуту спокойно.Елизавета Бельмас
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