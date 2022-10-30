ВСУ за сутки ликвидировали почти тысячу российских захватчиков

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
На поле боя довольно жарко. За сутки украинские военные ликвидировали 950 российских окупантов. Таким образом, всего с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили около 71 200 солдат армии агрессора.
Сообщается, что ожесточенные бои ведутся в Донецком направлении и вблизи Бахмута. Однако ВСУ продолжают упорно уничтожать врага.
Отметим, столь большие потери российская армия в последний раз несла в начале вторжения. Тогда за сутки ВСУ ликвидировывали около тысячи захватчиков.
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Яна Юхименко
Автор:
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