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ВСУ за сутки ликвидировали почти тысячу российских захватчиков

Сегодня 11:45
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Вооруженные силы Украины ликвидировали почти тысячу россиян, пришедших убивать украинцев.

Новости Днепра про ВСУ за сутки ликвидировали почти тысячу российских захватчиков

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

На поле боя довольно жарко. За сутки украинские военные ликвидировали 950 российских окупантов. Таким образом, всего с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили около 71 200 солдат армии агрессора.

Сообщается, что ожесточенные бои ведутся в Донецком направлении и вблизи Бахмута. Однако ВСУ продолжают упорно уничтожать врага.

Отметим, столь большие потери российская армия в последний раз несла в начале вторжения. Тогда за сутки ВСУ ликвидировывали около тысячи захватчиков.

Новости Днепра про ВСУ за сутки ликвидировали почти тысячу российских захватчиков

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