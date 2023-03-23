ВСУ за сутки ликвидировали 660 оккупантов, 13 танков и 20 беспилотников

В Генштабе добавили, что данные о вражеских потерях уточняются.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.23 ориентировочно составили:

Украинские защитники по состоянию на утро 23 марта ликвидировали за сутки 660 российских оккупантов, и общее число потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжия теперь составило 168 150 солдат. Также ВСУ уничтожили 13 танков, два десятка беспилотников.

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