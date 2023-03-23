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ВСУ за сутки ликвидировали 660 оккупантов, 13 танков и 20 беспилотников

Сегодня 09:30
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Украинские защитники по состоянию на утро 23 марта ликвидировали за сутки 660 российских оккупантов, и общее число потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжия теперь составило 168 150 солдат. Также ВСУ уничтожили 13 танков, два десятка беспилотников.

Новости Днепра про ВСУ за сутки ликвидировали 660 оккупантов, 13 танков и 20 беспилотников

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 168150 (+660) человек ликвидировано;
  • танков — 3570 (+13) единиц;
  • боевых бронированных машин — 6898 (+11) единиц;
  • артиллерийских систем — 2608 (+19) единиц;
  • РСЗО — 511 (+2) единиц;
  • средства ПВО — 273 (+1) единиц;
  • самолетов — 305 (+0) единиц;
  • вертолетов — 290 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2203 (+20) единиц;
  • крылатые ракеты — 909 (+0) штук;
  • корабли /катера — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5452 (+18) единиц;
  • специальная техника — 273 (+3) единиц.

В Генштабе добавили, что данные о вражеских потерях уточняются.

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Новости Днепра про ВСУ за сутки ликвидировали 660 оккупантов, 13 танков и 20 беспилотниковУкраїнська Новости Днепра про ВСУ за сутки ликвидировали 660 оккупантов, 13 танков и 20 беспилотниковРусский

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