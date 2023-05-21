ВСУ взяли Бахмут в полуокружение: Маляр прокомментировала ситуацию в городе

В Бахмутском направлении продолжаются самые ожесточенные бои. 21 мая стало известно, что Вооруженные силы Украины взяли Бахмут в полуокружение.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она заверила, что контроль над господствующими высотами позволяет эффективно уничтожать оккупантов, которые находятся в городе. Маляр также отметила, что россиянам так и не удалось окружить Бахмут.

«Продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно затрудняет врагу нахождение в Бахмуте. Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться», — отметила представительница Минобороны.

Комментарии владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о «полном захвате» Бахмута, по словам Маляр, не соответствуют действительности.

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