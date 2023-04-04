ВСУ уничтожили за сутки 530 оккупантов и 15 БПЛА, — Генштаб

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.23 ориентировочно составили:

По данным на утро вторника, 4 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 530 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 175690 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 6 ББМ и 15 БПЛА.

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