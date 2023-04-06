Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и отразили более 20 атак, — Генштаб

ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и отразили более 20 атак, — Генштаб

Сегодня 18:45
просмотров

Украинские военные отразили более 20 атак в Донецкой области и уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Новости Днепра про ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и отразили более 20 атак, - Генштаб

За сутки противник нанес 4 ракетных и 7 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отбито более 20 атак захватчиков. Интенсивные боевые действия продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Враг продолжает содержать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Бочковое, Чугуновка, Зарубинка, Старица и Колодезное в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Спорного. Под артиллерийские обстрелы попали Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке продолжаются за Марьинку, где были отражены 13 вражеских атак. Вместе с тем обстрелов претерпели Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них — Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Херсон.

Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в живой силе, местные медицинские учреждения на временно оккупированных территориях полностью загружены. В одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированной АР Крым отмечен палаточный городок для раненых российских захватчиков. По состоянию на 4 апреля этого года в упомянутом полевом лагере на реабилитации находится около ста военнослужащих противника.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Читайте также:

Новости Днепра про ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и отразили более 20 атак, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и отразили более 20 атак, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Рейтинг вузов Днепра и перечень специальностей, которые в них можно получить
    Новости Днепра
    Сегодня 18:03
    Рейтинг вузов Днепра и перечень специальностей, которые в них можно получить

    В Днепре стартовала регистрация на НМТ по результатам которого будущие…

    В Днепре засняли пернатых-разбойников, которые воруют яйца у других птиц (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:45
    В Днепре засняли пернатых-разбойников, которые воруют яйца у других птиц (ФОТО)

    В Днепре сфотографировали птиц, которые воруют яйца.

    10, 11 и 13 апреля у многих жителей Днепра выключат свет на 9 часов: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 16:40
    10, 11 и 13 апреля у многих жителей Днепра выключат свет на 9 часов: подробности

    Важная информация!

    В Днепре задержали батюшку УПЦ МП, который развращал собственных дочерей
    Новости Днепра
    Сегодня 16:37
    В Днепре задержали батюшку УПЦ МП, который развращал собственных дочерей

    В Днепре задержали священника УПЦ МП, который развращал своих дочерей.

    Последние новости

    Рейтинг вузов Днепра и перечень специальностей, которые в них можно получить
    Рейтинг вузов Днепра и перечень специальностей, которые в них можно получить

    В Днепре стартовала регистрация на НМТ по результатам которого будущие абитуриенты смогут поступить в вуз. Но в какой именно – многие еще не выбрали. Летом 2022 года в Украине был опубликован рейтинг «ТОП-200 лучших вузов страны». При его составлении учитывались…

    Сегодня 18:03
    просмотров
    Четверолапому полицейскому Баю понадобилось меньше часа, чтобы раскрыть преступление: подробности
    Четверолапому полицейскому Баю понадобилось меньше часа, чтобы раскрыть преступление: подробности

    Благодаря служебному псу Баю полицейские за считанные часы установили злоумышленника, причастного к разбойному нападению на 38-летнего мужчину.

    Сегодня 18:00
    0
    просмотров
    В Днепре засняли пернатых-разбойников, которые воруют яйца у других птиц (ФОТО)
    В Днепре засняли пернатых-разбойников, которые воруют яйца у других птиц (ФОТО)

    В Днепре сфотографировали птиц, которые воруют яйца.

    Сегодня 17:45
    0
    просмотров
    Суд отправил Ступку, который устроил ДТП в Киеве, под ночной домашний арест
    Суд отправил Ступку, который устроил ДТП в Киеве, под ночной домашний арест

    4 апреля около 23:00 украинский актер Остап Ступка попал в ДТП в Голосеевском районе Киева.

    Сегодня 17:34
    0
    просмотров
    10, 11 и 13 апреля у многих жителей Днепра выключат свет на 9 часов: подробности
    10, 11 и 13 апреля у многих жителей Днепра выключат свет на 9 часов: подробности

    Важная информация!

    Сегодня 16:40
    1
    просмотров
    В Днепре задержали батюшку УПЦ МП, который развращал собственных дочерей
    В Днепре задержали батюшку УПЦ МП, который развращал собственных дочерей

    В Днепре задержали священника УПЦ МП, который развращал своих дочерей.

    Сегодня 16:37
    просмотров
    В Днепре появились мишени с путином и шойгу (ФОТО)
    В Днепре появились мишени с путином и шойгу (ФОТО)

    В Днепре на Победе появились мишени с российским диктатором и главой российского "минуубийства".

    Сегодня 16:22
    просмотров
    С вшами и без еды: в Кривом Роге у горе-матери изъяли троих детей, живших в бесчеловечных условиях
    С вшами и без еды: в Кривом Роге у горе-матери изъяли троих детей, живших в бесчеловечных условиях

    В Кривом Роге изъяли троих детей, живших в антисанитарных условиях.

    Сегодня 15:51
    0
    просмотров
    В Днепре и области может измениться формат обучения в школах и вузах
    В Днепре и области может измениться формат обучения в школах и вузах

    В Днепре и области изменят формат обучения в школах и вузах.

    Сегодня 15:16
    просмотров
    В Днепре спасатели достали из заброшенного люка морскую свинку
    В Днепре спасатели достали из заброшенного люка морскую свинку

    Сегодня, 6 апреля, в 12:21 в Службу спасения «101» позвонила обеспокоенная женщина.

    Сегодня 15:06
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх