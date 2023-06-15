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ВСУ уничтожили вертолет и 580 окупантов: потери России в Украине за сутки

Сегодня 10:00
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Потери России в войне в Украине на утро четверга, 15 июня, составили 580 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 217910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.

Новости Днепра про ВСУ уничтожили вертолет и 580 окупантов: потери России в Украине за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 217910 (+580) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3955 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 7667 (+14) ед,
  • артиллерийских систем — 3793 (+10) ед,
  • РСЗО — 604 (+1) ед,
  • средства ПВО — 364 ед,
  • самолетов — 314 ед,
  • вертолетов — 301 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3333 (+9),
  • крылатые ракеты — 1199 (+3) ед,
  • корабли /катера — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6506 (+24) ед,
  • специальная техника — 519 (+3)

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Новости Днепра про ВСУ уничтожили вертолет и 580 окупантов: потери России в Украине за суткиУкраїнська Новости Днепра про ВСУ уничтожили вертолет и 580 окупантов: потери России в Украине за суткиРусский

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