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ВСУ уничтожили три пункта управления и две радиолокационные станции РФ, — Генштаб

Сегодня 18:45
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Украинские военные продолжают наносить удары по технике врага и уничтожили две радиолокационные станции РФ.

Новости Днепра про ВСУ уничтожили три пункта управления и две радиолокационные станции РФ, - Генштаб

За сутки противник нанес 2 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высока остается вероятность ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Бериловка, Тимоновичи Черниговской области; Атинское, Волфинское, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области; Лемищине, Казачья Лопань, Глубокое, Гатище, Бударки, Амбарное, Каменка и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменное и Спорное. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области, а также Невское и Белогоровка — Луганской.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Ивановского и Григоровки. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Григоровка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Невельского и Марьинки. Продолжает подготовку к возобновлению наступления на Угледар. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Невельское, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Запорожье; Золотая Балка, Берислав, Веселое, Ивановка, Ингулец, Антоновка, Зеленовка, Зимовщик и Днепровское Херсонской области и Херсон.

Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно. В городе Бердянск Запорожской области, из акватории морского порта, отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей.

Идет принудительная паспортизация населения временно занятой территории Запорожской области. Так, в городе Токмак, российская оккупационная так называемая власть вместе с представителями российской ФСБ угрожает местным гражданам Украины, отказавшимся от получения паспортов граждан Российской Федерации, вывозом их детей в восточные регионы России. Самих родителей угрожают вывезти в Васильевку Запорожской области.

В течение суток Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 радиолокационные станции, а также склад горюче-смазочных материалов врага.

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Новости Днепра про ВСУ уничтожили три пункта управления и две радиолокационные станции РФ, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ уничтожили три пункта управления и две радиолокационные станции РФ, - ГенштабРусский

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