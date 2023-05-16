ВСУ уничтожили пункт горюче-смазочных материалов оккупантов, — Генштаб

В Донецкой области произошло 44 боевых столкновения, а ВСУ уничтожили пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.

В эти сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам гражданской и критической инфраструктуры Украины. Российский агрессор цинично продолжает использовать тактику террора.

За эти сутки противник нанес 27 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

По уточненной информации, для нанесения ракетных ударов враг использовал 6 аэробалистических ракет «Кинжал», 9 крылатых ракет «Калибр» и 10 ракет наземного базирования (С-400, «Искандер-М»), из которых все были уничтожены нашими защитниками.

Еще 2 ракеты из С-300 оккупанты применили по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.

Потерпела разрушение гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела населенных пунктов Двуречная, Волчанск и Тищенковка Харьковской области, погибли и ранены гражданские лица, уничтожены жилые частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток произошло 44 боевых столкновения на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено, определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

Продолжается перемещение подразделений российских территориальных войск, проходивших подготовку на полигонах Беларуси в районы ведения боевых действий.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Муравьи Черниговской области; Ромашково, Искрисковщина, Волфино, Кондратовка, Садки, Запсилье Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Плетеновка, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица и Бударки в Харьковской области

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка Табаевка Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречанское, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Масютовка, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Северск и Красное Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия по направлению к населенному пункту Ивановское.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут, Ивановское, Торецк Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное, Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационных ударов по Авдеевке и Водяному, совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки.

В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Острое, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Великая Новоселка.

Обстрелял Новомихайловку, Прасковьевку, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Времовка Донецкой области, Новоданиловка Запорожской области и Берислав, Кизомыс и Малая Токмачка Херсонской области.

Между тем, осуществил артобстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области, а также Токаревка, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

Российские оккупанты продолжают грабить население Украины, присваивая зерновой урожай мирных граждан. Так, в городе Феодосия, во временно оккупированном Крыму, так называемая российская оккупационная «власть» пытается вывезти похищенное зерно в свои порты, загружая его на подсанкционное сирийское судно «Souria».

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника. За эти сутки наши защитники уничтожили 1 иранский ударный БпЛА «Shahed» и 2 разведывательных дрона.

Подразделения ракетных войск и артиллерии вместе с тем поразили 5 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 2 склада боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.

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