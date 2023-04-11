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  • ВСУ уничтожили две станции РЭБ оккупантов и отбили почти 20 атак под Бахмутом, — Генштаб

ВСУ уничтожили две станции РЭБ оккупантов и отбили почти 20 атак под Бахмутом, — Генштаб

Сегодня 18:45
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Украинские военнослужащие отбили около 20 атак на Бахмутском направлении в Донецкой области и уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы противника.

Новости Днепра про ВСУ уничтожили две станции РЭБ оккупантов и отбили почти 20 атак под Бахмутом, - Генштаб

В течение суток противник нанес 1 ракетный и 10 авиационных ударов, совершил более 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за сутки было отражено более 50 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск Вооруженных Сил русской Федерации продолжают находиться на местности Республики Беларусь. Также противник и дальше удерживает определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает инженерное оборудование местности. В течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты Блешня, Каменская Слобода и Гремяч Черниговской области; Волфине и Екатериновка Сумской области, а также Ветеринарное, Глубокое, Гатище, Волчанск, Зибино, Волоховка, Охримовка, Черняков, Комиссарово, Бударки и Довжанка в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Колодязное, Каменка, Тополя, Красное Первое, Редкодуб, Новомлынск, Двуречная, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Белогоровки и Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское и Спорное — Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Дружба, Тороцк.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки, успеха не имел. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись населенным пунктам Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них — Времовка, Новополь Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в своих целях. Так, здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове и фельдшерско-акушерский пункт Кряковки Луганской области оккупанты используют как военный госпиталь. В то же время в Кряковке, с целью увеличения количества койкомест, захватчики дополнительно развернули палаточный городок. Получить медицинскую помощь в этих гражданских медицинских учреждениях могут только представители русских оккупационных войск.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбиты 2 вражеских БпЛА типа «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две станции радиоэлектронной борьбы противника.

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Новости Днепра про ВСУ уничтожили две станции РЭБ оккупантов и отбили почти 20 атак под Бахмутом, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ уничтожили две станции РЭБ оккупантов и отбили почти 20 атак под Бахмутом, - ГенштабРусский

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