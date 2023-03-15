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  • ВСУ уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и пункт управления РФ, — Генштаб

ВСУ уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и пункт управления РФ, — Генштаб

Сегодня 18:45
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Украинские военные уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и атаковали пункт управления РФ.

Новости Днепра про ВСУ уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и пункт управления РФ, - Генштаб

Российская Федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

По причине неспособности преодолеть Силы обороны Украины, Российская Федерация применяет тактику террора. Совершает обстрелы населенных пунктов, тем самым грубо нарушает нормы Международного гуманитарного права.

За сутки противник нанес 3 ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Также враг нанес 26 авиационных ударов и произвел более 23 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высока остается вероятность дальнейших ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений российских оккупационных войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка Черниговской области; Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области и Стрелка, Красное, Старица, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное и Колодезное в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населённых пунктов Белогоровка и Спирно. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка — Луганской, а также Колодцы, Северск, Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Приволье, Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Северное, Марьинка и Угледар. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Победа, Угледар, Времовка, Великая Новоселка и еще несколько населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии соприкосновения, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Токаровка, Антоновка и сам город Херсон.

Из-за собственного бессилия оккупанты ведут борьбу с гражданским населением на временно захваченной территории Херсонской области. После эффективного огневого поражения 12-13 марта районов сосредоточение противника и, как следствие больших потерь, захватчики усиливают режимные меры в отдельных населенных пунктах. Российские оккупанты, как правило, перемещаются на гражданских автомобилях, отобранных у местных жителей. Также отмечено 14 марта движение колонны оккупантов в сторону Крыма вместе с награбленным имуществом.

В другом населенном пункте Херсонской области противник проводит контрдиверсионные мероприятия. Оправдывая свои действия, обвиняют жителей села в убийстве российского военного, тело которого было найдено.

В течение суток Авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также, в эти сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

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Новости Днепра про ВСУ уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и пункт управления РФ, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и пункт управления РФ, - ГенштабРусский

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