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ВСУ уничтожили два склада боеприпасов РФ, — Генштаб

Сегодня 18:45
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Украинские военные продолжают отбивать атаки оккупантов в Донецкой области и уничтожать вражеские склады боеприпасов.

Новости Днепра про ВСУ уничтожили два склада боеприпасов РФ, - Генштаб

Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 37 авиационных ударов, в частности, применил 12 БпЛА типа «Шахед-136». 10 из них были уничтожены нашими защитниками. Кроме того, враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Противник, ценой больших потерь продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта отражено более 40 атак врага. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Бояро-Лежачие, Искрисковщина, Волфино, Екатериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрелка, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Караическое, Землянки и Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе южной окраины населённого пункта Кременная. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Верхнекаменское в Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Нетайлово, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно пытался вести наступательные действия в районе Угледара. Обстреливал Угледар, Новоукраинку и Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Вместе с тем в течение суток произвели обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них — Времовка, Новополь Донецкой области; Бурлацкое, Малиновка, Железнодорожное, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

В населенном пункте Кабичевка Луганской области получено распоряжение российской оккупационной так называемой «власти» по развертыванию на территории сельского дома культуры военного госпиталя для оккупантов на 40 койкомест. В новое медицинское учреждение захватчиков к концу недели планируется прибытие российских военных врачей.

Противник продолжает использовать гражданское население временно захваченных территорий в собственных целях, прикрываясь «живым щитом». Так, в городе Скадовск Херсонской области, по состоянию на 18 апреля, российские оккупанты начали заставлять всех коллаборантов и сотрудничающих с ними подписать обязательства по запрету выезда за пределы района.

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.

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Новости Днепра про ВСУ уничтожили два склада боеприпасов РФ, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ уничтожили два склада боеприпасов РФ, - ГенштабРусский

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