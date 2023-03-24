ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.23 ориентировочно составили:

По данным на утро пятницы, 24 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 1020 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 169 170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка, 23 ББМ и две ракеты и 5 БПЛА.

У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра…

Сегодня, 24 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме…

Бездыханное тело мужчины обнаружили в пруду в селе Троицкое Синельниковского…

В результате ночной атаки "шахедами" по Кривому Рогу нет погибших…

В Синельниковском районе в пруду нашли труп мужчины: подробности Бездыханное тело мужчины обнаружили в пруду в селе Троицкое Синельниковского района. просмотров

Как работает общественный транспорт Днепра 24 марта Сегодня, 24 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня. просмотров

В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа (Адреса) У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району, у квітні буде тимчасово обмежено розподіл природного газу. 0 просмотров

2 копейки за 6000 грн: в Украине продают редкую монету В Украине уникальную монету номиналом 2 копейки 1994 года выпуска продают на аукционе за 5779 грн. Монета изготовлена из алюминия и имеет редкий штамп - 2(10к)АА. Этим и обусловлена ее высокая стоимость. просмотров

Пытался доплыть до Румынии: на Закарпатье утонул нарушитель границы Пограничники нашли тело жителя Буковины, пытавшегося незаконно пересечь границу через реку Тиса в Румынию. Вместе с ним нашли завернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительское удостоверение. просмотров

Россияне из артиллерии обстреляли Никопольский район: пострадал один человек В четверг, 23 марта, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела пострадал один человек. просмотров