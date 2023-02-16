ВСУ уничтожили артиллерийское подразделение россиян, — Генштаб

Украинские военные продолжают наносить врагу значительные потери и уничтожили артиллерийское подразделение оккупантов на огневой позиции.

В течение суток противник нанес очередной ракетный удар по территории нашей страны. 16 из 36 вражеских ракет были сбиты нашими защитниками. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Угроза нанесения ударов Российской Федерации остается высокой по всей территории Украины.

Враг пока не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены. В течение суток вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Поповка, Бачевск и Партизанское Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов и Волчанск в Харьковской области. Кроме того, противник нанес с территории Российской Федерации удар по вооружению вертолета по населенному пункту Уды Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Двуречная и Гряниковка Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка в Луганской области и в Берестове Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино и Курдюмовка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Зеленое поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня снова пострадали Змиевка, Токаревка, Антоновка и Херсон, пострадали мирные люди.

Оккупационная «администрация» города Голая Пристань Херсонской области оказывает давление на местное население по переоформлению имущественных прав по российскому законодательству. В частности, распространяется информация, что граждане Украины, которые не выполнят требований оккупантов до мая этого года, будут депортированы в Россию.

Во временно занятом врагом Мариуполе российские захватчики проводят мероприятия по «мобилизации» отдельных представителей общества. Отныне бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью забирают во вражеское войско.

Авиация Сил обороны Украина в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также один — по позициям зенитно-ракетного комплекса.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов и 2 других важных объекта захватчиков.

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