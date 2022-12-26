ВСУ ударили по пяти пунктам управления, а россияне били по десяткам мирных городов, — Генштаб

В течение 26 декабря россияне нанесли ракетный удар по району Купянска Харьковской области. Они также произвели более 10 обстрелов из РСЗО.
Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.
Также сообщается, что оккупанты для запугивания продолжают хаотические обстрелы мирного населения в освобожденных городах и селах вдоль правого берега Днепра. Так, систематическим минометным обстрелам подвергается Берислав Херсонской области. Кроме того, на Херсонском направлении от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Огромное. Есть пострадавшие посреди населения.
К тому же, в течение 25 декабря авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления и район сосредоточения живой силы противника.
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