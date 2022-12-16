ВСУ ударили по оккупантам в Токмаке, — Генштаб

Кроме того, оккупанты в Токмаке потеряли около 10 единиц техники.
В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов.
В целях восполнения текущих потерь оккупантов продолжается агитация военнослужащих срочной службы на службу по контракту.
Такие процессы продолжаются в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа, отмечают в Генштабе.
В четверг, 15 декабря, Силы обороны отбили атаки в районах 22 населенных пунктов и поразили 5 пунктов управления противника.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григорьевка, Выемка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Александрополь, Новобахмутовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.
За прошедшие сутки противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара, 2 из которых – по гражданским объектам города Харькова. Также враг совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по жилым кварталам, есть погибшие среди мирного населения».
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Минометным обстрелам подверглись населенные пункты Запселье и Поповка Сумской области.
На Слобожанском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы населенных пунктов Красная Заря, Высокая Яруга, Красное, Мороховец, Старица, Двуречная и Новомлинск Харьковской области.
На Купянском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестовое, Первомайское Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка на Луганщине.
На Лиманском направлении враг обстрелял районы Макеевки, Площанки, Червонопоповки Луганской области и Ямполовки, Торского и Медвежьего Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы по районам населенных пунктов. В частности – Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григорьевка, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области.
На Авдеевском направлении пострадали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Временка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Орехов и Каменское на Запорожье; Марганец и Никополь Днепропетровской области и Новотягинка, Ивановка, Токаревка, Ингулец, Приднепровское, Антоновка, Днепровское, Херсон, Белозерка и Янтарное Херсонской области.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Также наши защитники сбили 2 БПЛА типа «Орлан-10».
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 4 района сосредоточения личного состава противника, 6 артиллерийских позиций, 2 склада боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов.
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