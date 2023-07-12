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ВСУ продолжают наступление в Запорожской области: ситуация на вечер 12 июля

Сегодня 19:45
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ВСУ продолжают наступление в Запорожской области, а также сдерживают натиск россиян на пяти направлениях. Также военным удалось уничтожить 4 зенитно-ракетных комплекса противника.

Новости Днепра про ВСУ продолжают наступление в Запорожской области: ситуация на вечер 12 июля

В течение суток российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства типа «Shahed». Всего в ударе было задействовано 15 дронов-камикадзе.

В результате успешной боевой работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации, мобильных огневых групп Воздушных сил и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 11 ударных БпЛА.

Также, враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 22 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Гута-Студенецкая Черниговской области; Винторивка, Мануховка Сумской области и Возрожденовское, Избицкое, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного, Веселого и Раздоловки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное, Берестовое, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, враг нанес авиационные удары в районах Ступочки, Александро-Шультино, Дилиевка Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Лиман, Богдановка, Хромовое, Ивановское и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Враг нанес авиационный удар в районе Пантелеймоновки Донецкой области.

В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Бердичи, Авдеевка, Веселое, Водяное и Желанное Первое Донецкой области.

На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки.

Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимильяновка и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы, Макаровки и Ровнополя и осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Новодаровка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Белозерка Херсонской области и город Херсон.

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Новости Днепра про ВСУ продолжают наступление в Запорожской области: ситуация на вечер 12 июляУкраїнська Новости Днепра про ВСУ продолжают наступление в Запорожской области: ситуация на вечер 12 июляРусский

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