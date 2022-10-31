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ВСУ отразили наступление россиян в трех областях, — Генштаб

Сегодня 10:00
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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 30 октября успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Новости Днепра про ВСУ отразили наступление россиян в трех областях, - Генштаб

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Купянск Харьковской области, Северск на Донетчине, Новая Каменка Херсонской области и Березнеговатое и Очаков на Николаевщине.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Белорусь поддерживает вооруженную агрессию РФ против украинцев.

Россия продолжает перекидывание отдельных подразделений на территорию этой страны. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории Беларуси.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Покровка Сумской области;
  • на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Каменка, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Табаевка, Терны Харьковской области; Грековка, Ковалевка, Кармазиновка, Макеевка, Новоегоровка, Невское, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Заречное и Ямполевка Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Майорск, Опросное, Северск, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Никольское, Павловка, Парасковеевка и Пречистовка Донецкой области и Дорожнянка, Малиновка, Новоданиловка, Ольговское и Ольговское.
  • На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них — Белогорка, Давыдов Брид, Мирное, Новая Каменка, Правдино и Красное Херсонской области и Киселевка и Терновые Поды Николаевской области.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зеленое Харьковской области; Белогоровка, Николаевка и Новоселовское в Луганской области; Авдеевка, Бахмутское, Веселое, Водяное, Майорск, Марьинка и Новобахмутовка Донецкой области.

На территории Херсонской области оккупанты продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область для налаживания и расширения покрытия так называемых национальных операторов связи.

Продолжается подготовка к эвакуации отдельных подразделений и военной техники противника правобережной части Херсонской области. Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически производится проверка исправности и готовности барж. Две из них успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста.

По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Херсонской области, уничтожена колонна военной техники противника, в Запорожской — уничтожен состав боеприпасов, 5 единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 21 удар, из них: 15 — по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 2 — по взводным опорным пунктам, а также 4 — по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку.

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Новости Днепра про ВСУ отразили наступление россиян в трех областях, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ отразили наступление россиян в трех областях, - ГенштабРусский

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