ВСУ отразили наступление россиян в трех областях, — Генштаб

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеские удары получили районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Купянск Харьковской области, Северск на Донетчине, Новая Каменка Херсонской области и Березнеговатое и Очаков на Николаевщине.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Белорусь поддерживает вооруженную агрессию РФ против украинцев.
Россия продолжает перекидывание отдельных подразделений на территорию этой страны. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории Беларуси.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зеленое Харьковской области; Белогоровка, Николаевка и Новоселовское в Луганской области; Авдеевка, Бахмутское, Веселое, Водяное, Майорск, Марьинка и Новобахмутовка Донецкой области.
На территории Херсонской области оккупанты продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область для налаживания и расширения покрытия так называемых национальных операторов связи.
Продолжается подготовка к эвакуации отдельных подразделений и военной техники противника правобережной части Херсонской области. Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически производится проверка исправности и готовности барж. Две из них успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста.
По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Херсонской области, уничтожена колонна военной техники противника, в Запорожской — уничтожен состав боеприпасов, 5 единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 21 удар, из них: 15 — по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 2 — по взводным опорным пунктам, а также 4 — по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.
Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку.
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